Звезда «Декстера» рассказала, как работает Кристофер Нолан

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у звезды сериала «Декстер» Джеймса Римара. Он рассказал о работе с Кристофером Ноланом на съёмках «Одиссеи».

© Чемпионат.com

По словам артиста, знаменитый режиссёр всё ещё не разрешает пользоваться мобильными телефонами на площадке. Он также отметил, что Нолан никогда не сидит на стуле, даже когда съёмки «Одиссеи» проходили в холодной Исландии.

«На съёмочной площадке не должно быть никаких мобильных телефонов. Более того, этот мужчина никогда не сидит. Он стоит рядом с камерой во время съёмки каждого кадра. Он делал то же самое в Исландии, когда мы снимали "Одиссею". Я ни разу не видел, чтобы Нолан хоть раз сел за 12 часов. И так было каждый день, даже в сильный мороз».

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года. Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.