Ке Хюи Куан высказался о продолжении культовых «Балбесов»

Издание ComicBook взяло интервью у знаменитого актёра Ке Хюи Куана («Всё везде и сразу»). Он рассказал о работе над продолжением культового фильма «Балбесы».

По словам артиста, уже готов второй черновик сценария сиквела и он в восторге от него. Куан также рассказал, что авторы оригинала, Крис Коламбус и Стивен Спилберг, участвуют в работе над вторыми «Балбесами».

«Мы пытаемся снять вторую часть. Я знаю, что мы пытаемся уже 40 лет, но я всё равно в полном восторге. На этот раз над проектом работают Крис Коламбус и Стивен Спилберг. У нас также невероятный сценарист, работой которого все довольны».

«Балбесы» вышли в кинотеатрах в 1985 году. Картина рассказывает о команде детей, которые пускаются в опасное путешествие, чтобы найти пиратские сокровища. Ленту снял режиссёр классических фильмов о Супермене Ричард Доннер. С момента выхода «Балбесы» стали культовыми, а о работе над продолжением говорят уже несколько лет.