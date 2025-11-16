Актриса Реджина Холл поведала об «Очень страшном кино 6»

Издание Variety взяло интервью у звезды серии комедий «Очень страшное кино» Реджины Холл. Она рассказала, почему решила сниматься в шестой части пародийной франшизы.

По словам актрисы, сценарий картины получился очень смешным. Она также рада вновь поработать с прежним актёрским составом.

«Прочитала сценарий — и он получился очень смешным. Возвращение оригинального состава было захватывающим. Снова участвуют братья Уайанс и Анна Фэрис тоже. В конце концов Бренда не может жить без Синди. Они всё ещё лучшие подруги».

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировой прокат 12 июня 2026 года — спустя 13 лет после премьеры пятой части. Сюжет ленты пока неизвестен, но авторы обещают сохранить пародийный дух оригинала. Режиссёром новой картины выступит Майкл Тиддес — автор другой комедии «Дом с паранормальными явлениями».