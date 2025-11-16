Умер актер из «Достучаться до небес»

На 87-м году жизни скончался немецкий актер, сценарист и режиссер Харк Бом. Смерть наставника СМИ подтвердил режиссер Фатих Акин. Кинодеятель скончался 14 ноября в Гамбурге в окружении членов семьи.

«Ушел из жизни мой друг и учитель Харк Бом. Маяк погас. Душа Харка продолжает жить в его уникальном творчестве», — написал Фатих Акин в некрологе.

Харк Бом родился в 1939 году в Гамбурге. Известен широкой публике по таким проектам, как "Достучаться до небес", "Андеграунд", "Страх съедает душу", "Замужество Марии Браун", "Лили Марлен", "Затерянный в Сибири", "Берлин, Александерплац". Всего в его фильмографии более 80 работ в качестве актера.