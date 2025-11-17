Аня Покров ответила на критику в адрес своей актерской карьеры

Популярная блогер Аня Покров ответила на недавние замечания в свой адрес, поделившись личными мыслями о профессиональных сомнениях. В своём аккаунте в социальной сети она рассказала о борьбе с «синдромом самозванца», который иногда мешает ей ощущать уверенность в своём таланте.

«Часто у меня просыпается этот синдром, и я думаю, что не заслуживаю находиться среди профессионалов на площадке», — поделилась Аня.

Однако, по словам девушки, потом она понимает, что решения о её участии принимают режиссёры и продюсеры, а аудитория уже оценила ее работу:

«Им все нравится, аудитории нравится — зачем тогда переживать?»

Блогер подчеркнула, что в её арсенале есть высшее образование в сфере культуры, профессиональные актёрские курсы.

«Да и по жизни я — настоящая актриса», — добавила она в завершение.

Сама Аня продолжает укреплять свои позиции в профессиональной сфере.

