Джон Бойега рассказал, что знает о новой франшизе по «Звездным войнам»

Актёр Джон Бойега, известный по роли Финна в трилогии сиквелов «Звёздных войн», в интервью рассказал, что не знает подробности сюжета фильма франшизы о Рей Скайуокер, главную роль в котором исполнит Дейзи Ридли.

По словам Бойеги, если бы он что-то знал, то поступил бы в точности как Том Холланд — рассказал бы всё людям до официальной информации.