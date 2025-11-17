Том Круз стал обладателем почетного «Оскара»

Звезда фильмов «Миссия невыполнима» и других картин Том Круз получил почётный «Оскар». Статуэтку актёру вручили во время церемонии Governors Awards — это не церемония «Оскар», которая проводится в январе, а другая, на которой выдают почётные награды.

Круз получил свою статуэтку за достижения и развитие кинематографа. В честь такого события Том произнёс воодушевляющую речь про важность и влияние кино.