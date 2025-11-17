Умерла Элизабет Франц из "Анатомии страсти" и "Девочек Гилмор"

На 85-м году жизни скончалась известная актриса Элизабет Франц. Обладательница премии "Тони" за роль в пьесе "Смерть коммивояжера" умерла 4 ноября у себя дома в Вудбери, штат Коннектикут после борьбы с раком. Смерть актрисы изданию The New York Times подтвердил ее муж, сценарист Кристофер Пелхэм.

Известная театральными работами Элизабет Франц родилась в 1941 году в Акроне, штат Огайо. Окончила среднюю школу Копли и Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Дебютировала на Бродвее в 1967 году в спектакле Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" .

Среди киноработ - "Сабрина", "Секрет моего успеха", "Стилет", "Школьные узы" , "Сущность огня", "Худеющий", "Рождество с неудачниками", "Розанна" , "Сестры" , "Девочки Гилмор" , "Закон и порядок: Специальный корпус", "Родина", "Анатомия страсти" .