Умер 45-летний актер из «Ищейки» Вячеслав Поляков

На 46-м году жизни скончался актер театра и кино, педагог Вячеслав Поляков. Артист умер еще 12 ноября, об этом стало известно только сейчас. Соответствующая отметка появилась на его странице на портале Кино-Театр.Ру. Причина смерти не раскрывается.

© Российская Газета

Родился в 1980 году, в 2004 году окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС, учился на курсе Р. Немчинской. Служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева. Читал курс сценического мастерства в Киевском Цирковом училище, преподавал сценическое движение.

На его счету почти четыре десятка работ в кино и сериалах - "Тайфун", "Сказка о женской дружбе", "Кунгур", "Ева", "Великолепная пятерка 4", "Ищейка 6", "Молодое вино" и другие.