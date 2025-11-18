Зрители назвали лучших актеров 2025 года

Аналитический центр ВЦИОМ в партнерстве с премией "Народная марка" раскрыл результаты исследования о лучших актерах и фильмах уходящего года.

По мнению российских зрителей, лучшим актером 2025 года стал Сергей Безруков - у него 15% зрительских симпатий. На втором месте Сергей Бурунов (14%), а Юра Борисов и Александр Петров разделили третье место: у каждого по 10%.

Также в рейтинг попали Никита Михалков (8%), Владимир Машков (7%), Константин Хабенский (7%), Иван Янковский (5%), Никита Кологривый (3%), Данила Козловский (3%) и Евгений Миронов (3%).

Тремя лучшими актрисами этого года стали Мария Аронова, Светлана Ходченкова и восходящая звезда Анна Пересильд: все трое набрали по 7%. Второе место заняла Елизавета Боярская (5%). На третьем месте Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук - у всех по 4% зрительских голосов.

Лучшим российским фильмом стал "Август" - художественный фильм по мотивам романа Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого": он набрал 20% от числа зрителей, давших содержательный ответ.