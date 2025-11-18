Киркоров сыграет в фильме «Невероятные приключения Шурика»

Телеканал ТНТ раскрыл новые детали каста фильма «Невероятные приключения Шурика». Одну из главных ролей в ленте исполнит Филипп Киркоров — артист воплотит роль колоритного персонажа по прозвищу Филя Болгарский.

Персонажа описывают как обаятельного криминального авторитета с «короной из хлебного мякиша и тюремной татуировкой Viva La Diva». По сюжету его герой отбывает срок в колонии, попутно исполняя музыкальный номер на песню «Дельтаплан».

Филипп Киркоров в образе Фили Болгарского

© ТНТ

© ТНТ

Сюжет «Невероятных приключений Шурика» расскажет о Шурике, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни: студентки, комсомолки и красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции «Ы», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов.

Режиссёрами проекта выступят Роман Ким и Миша Семичев («Небриллиантовая рука»). Главные роли в фильме сыграют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В фильме также появится множество звёзд российского шоу-бизнеса, включая Сергея Лазарева, Ларису Дoлину и других артистов.