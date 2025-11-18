Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк сыграет в «Мстителях: Судный день»

Издание Deadline поделилось ближайшими планами актрисы Сэди Синк. Звезда «Очень странных дел» завершила съёмки в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» и скоро приступит к съёмкам фильма «Мстители: Судный день» в Лондоне.

Пока неясно, кого именно играет Синк в киновселенной Marvel. Предполагается, что актрисе досталась роль Гвен Стэйси, возлюбленной Питера Паркера, однако никаких подтверждений этому пока нет. Отмечается, что девушка присоединится к касту Мстителей в 2026 году, когда в Британии пройдёт новый этап досъёмок картины.

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 17 декабря 2026 года. А 31 июля на больших экранах выйдет «Человек-паук: Совершенно новый день», который официально представит персонажа актрисы.