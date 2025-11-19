Красота без ботокса: от каких актрис советского кино мужчины сходили с ума

Советское кино оставило нам в наследство не только великие фильмы, но и уникальный типаж красоты. Актрисы той эпохи обходились без ботокса и увеличенных губ. Их очарование было естественным и неповторимым.

Анастасия Вертинская, младшая дочь знаменитого эстрадного певца Александра Вертинского, могла построить карьеру балерины или переводчицы. Однако она выбрала актерскую профессию. Впервые в кино она снялась в 15 лет, пройдя пробы на роль Ассоль в фильме «Алые паруса». На следующее утро после выхода картины она проснулась знаменитой. Статус восходящей звезды советского кинематографа Вертинская подтвердила после участия в фильме «Человек-амфибия», ставшего лидером кинопроката 1962 года. Режиссеры сразу разглядели в ней не только редкую внешность, но и настоящий талант, отмечает автор канала «СильнаЯ и СтильнаЯ в 60+«.

Наталья Варлей пришла в кино из цирка, где работала акробаткой. В 1966 году режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич пришел на шоу в цирк на Цветном бульваре, где заметил ее и предложил сняться в своем новом фильме «Формула радуги». Так она попала в мир кинематографа. Всесоюзную известность Варлей получила после второго своего фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в 1966 году. В комедии Леонида Гайдая она сыграла главную роль комсомолки Нины. Все советские мужчины восхищались ее красотой, а женщины завидовали изящной фигуре.

Наталья Кустинская, хрупкая блондинка, всегда выглядела безупречно. За всю свою карьеру актриса снялась более чем в 20 фильмах, включая «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию». А дебютировала в кино в 1959 году, исполнив роль Маруси в картине Григория Рошаля «Хмурое утро». В 1957 году она вышла замуж за кинорежиссера Юрия Чулюкина, а после выхода на экраны «Девчат» подала на развод. Оказывается, муж обещал ей главную роль Тоси Кислицыной, которая в итоге досталась Надежде Румянцевой. Кстати, в 1960 году французский журнал Candide включил Кустинскую в топ-10 самых красивых актрис мира.

Светлана Светличная стала звездой всесоюзного масштаба после «Бриллиантовой руки». Многие проклинали ее героиню, называя бесстыжей, но также восхищались ее дерзостью и тем самым нежно-розовым халатом с «перламутровыми пуговицами». Светличная в роли соблазнительницы Анны Сергеевны сводила с ума всех мужчин. Гайдай с трудом добился того, чтобы в картине оставили сцену с раздеванием. Получается, что Светличная впервые в истории советского кино показала на экране стриптиз. Ее называли «русской Брижит Бардо» и одновременно критиковали за слишком смелый для того времени образ.

Маргариту Терехову многие помнят по роли коварной Миледи в «Трех мушкетерах». Она была ухоженной и привлекательной, и ее красота не нуждалась в косметике и уж тем более хирургических вмешательствах. Широкую известность актриса получила после роли в фильме Павла Любимова «Бегущая по волнам», Марии и Натальи в «Зеркале» Андрея Тарковского, Наташи Шипиловой в «Белорусском вокзале». Любимицей советских зрителей Терехова стала в конце 1970 годов после выхода на экраны музыкальных телефильмов «Благочестивая Марта», «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетера».