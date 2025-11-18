Умер знаменитый румынский актер Михай Динвейл, звезда фильмов ужаса

Скончался Михай Динвейл, известный румынский актер кино, театра, ТВ и режиссер. Артист скончался незадолго до своего 75-летия.

О смерти исполнителя сообщили его коллеги по Малому театру в Бухаресте, где Михай был актером и директором.

Динвейл родился в 1950 году. Окончил музыкальную школу и Национальный университет театрального и киноискусства. Активно снимался с 1970-х.

Помимо прочего на счету актера несколько интернациональных проектов, ставших культовыми в среде ценителей нишевого кино, например - две части "Трансеров" и четвертые "Подвиды". А также: "Дневники вампира", "Возвращение в ад", "Восхождение темного ангела", "Оборотень", "Шерлок: Дело зла", сериал "Битва за космос" и множество других.