Дэниел Рэдклифф обратился к актеру, который играет нового Гарри Поттера

Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в семи фильмах франшизы, выпущенной Warner Bros., недавно рассказал, что написал письмо Доминику Маклафлину — исполнителю роли героя в грядущем сериале «Гарри Поттер».

По словам актёра, он пожелал своему юному коллеге получить ещё больше удовольствия от съёмок, чем он сам в своё время. Маклафин же ответил Рэдклиффу милой запиской.

Я не стал бы говорить, что каждый, кто будет играть Гарри, обязан со мной связываться. Я знаю несколько людей, работающих над проектом, поэтому написал Доминику письмо, и он прислал мне очень милый ответ. Я просто хотел сказать ему: «Надеюсь, ты получишь невероятное удовольствие, даже большее, чем получил я».

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет уже знакомую историю, но уже в формате семи сезонов.