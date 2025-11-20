Умерла одна из самых «дорогих» актрис Болливуда Камини Каушал

В Мумбаи на 99-м году жизни умерла индийская артистка кино и ТВ и продюсер, работавшая под именем Камини Каушал. В некрологах Каушал помечена как одна из лучших актрис в истории Болливуда.

© Российская Газета

Пометка об уходе звезды появилась в ее профиле на портале IMDb, а некрологи - в СМИ страны. Причина смерти не разглашена.

Ума Кашьяп (настоящее имя) родилась в 1927 году в Пенджабе. Карьеру начала в театре. В кино пришла в середине 1940-х, далее сыграв главные роли в десятках картин, ставших классикой "золотого" века индийского экрана.

В списке - "Самозванка", "Падший ангел", "Каждое любящее сердце", "Ченнайский экспресс", "На той стороне", "Шахид", "Испепеляющая страсть". Последняя работа в кино - в 2022 году.

Каушал - лауреат множества премий, в том числе - за лучшие женские роли, и одна из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда 1940-х.