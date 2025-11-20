Кевин Костнер готовится к роли Билла Клинтона

Лауреат премии "Оскар" Кевин Костнер претендует на роль 42-го президента США Билла Клинтона в новом сериале "Объединенные" (United). О потенциальном кастинге звезды "Телохранителя" и "Йеллоустоуна" сообщают инсайдеры издания Variety.

Также рассматривается участие Чаквуди Ивуджи ("Миротворец", "Стражи Галактики. Часть 3") - ожидается, что он воплотит генерального секретаря ООН Кофи Аннана.

Съемки планируются в Атланте и Испании в 2026 году.

Сюжет сериала будет основан на миссии ООН в Восточном Тиморе в 1999 году, референдуме о независимости и последующих проблемах.

Режиссером назначен Дэвид Рэймонд ("Игра Ганнибала"), продюсированием шоу займется компания Леонардо Ди Каприо Appian Way.