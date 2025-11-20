Названа причина смерти советского актера Сергея Десницкого

Стала известна причина смерти советского и российского актера театра и кино Сергея Десницкого. Театральный режиссер, заслуженный артист РСФСР умер в возрасте 84 лет. По данным aif.ru, уход из жизни артиста связан с болезнью сердца.

В прошлом году актер оказался в больнице, он жаловался на слабость, одышку и высокое давление. Врачи диагностировали у артиста анемию и сердечную недостаточность.

Сергей Десницкий родился в 1941 году, окончил Школу-студию МХАТа. Почти 50 лет актер служил в МХТ имени А. П. Чехова. На его счету десятки театральных ролей и более 60 ролей в кино и сериалах. Он играл в таких фильмах как "Дознание пилота Пиркса", "Завещание профессора Доуэля", "Поэма о крыльях", "Звездопад" и другие.