Норман Ридус завершил съемки в сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Актёр Норман Ридус в соцсетях опубликовал пост, в котором сообщил о завершении своих съёмок в сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

Из слов актёра не до конца понятно, попрощался ли он именно с ролью Дэрила, да и в AMC не заявляли, какая судьба ждёт героя в дальнейшем. Ридус поблагодарил фанатов за поддержку, которую они оказывали на протяжении 15 лет.

Сегодня последний день съёмок для «Дэрила Диксона». Для меня было огромной радостью играть этого парня вместе со всеми вами так долго. Честно. Спасибо вам всем от всего сердца.

Ридус снимался в роли Дэрила в основном шоу и потом в его спин-оффе.