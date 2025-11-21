Брендан Фрейзер мечтал сняться в новой «Мумии» последние 20 лет — это осуществится

Актёр Брендан Фрейзер фактически подтвердил, что снимется в новой части «Мумии», слухи об этом ходили уже давно. По словам Фрейзера, он ждал этой возможности 20 лет.

Брендан Фрейзер может получить роль, о которой мечтал 20 лет
Звезда подчеркнул, что сейчас как раз настало время, когда можно дать фанатам желаемое и порадовать их.

Тот фильм, который я хотел снять, уже на подходе. И я ждал этого звонка 20 лет. Иногда про это забывали, иногда про новую часть вновь говорили. Но сейчас пришла пора порадовать поклонников.

Оригинальная «Мумия» вышла в 1999 году и получила восторженные отзывы от зрителей. Лента запустила карьеру Брендана Фрейзера, который вернулся во второй и третьей частях.