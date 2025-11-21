Известный актер умер в 33 года при странных обстоятельствах

Канадский актер Спенсер Лофранко скончался 18 ноября в возрасте 33 лет. Об этом сообщает издание Forbes.

© Московский Комсомолец

Причина смерти артиста пока не установлена. По факту его гибели проводится расследование.

«Ты прожил жизнь, о которой многие могли только мечтать. Ты изменил жизни людей, и теперь ты с Богом», — написал в прощальном послании брат актера Сантино.

Лофранко дебютировал в кино в 2013 году в романтической комедии «Миддлтон». В 2014 году он сыграл в военной драме Анджелины Джоли «Несломленный», а в 2018 году снялся с Джоном Траволтой в фильме «Кодекс Готти».

После дебюта в кино у актера возникли проблемы с законом — он был осужден за ДТП, в котором пострадал велосипедист. Суд приговорил его к 50 дням общественных работ и обязал выплатить $161 тысячу в качестве компенсации.

Ранее в Маниле при загадочных обстоятельствах скончалась 23-летняя филиппинская актриса Джина Лима, известная по фильмам для взрослых. Ее возлюбленный покончил с собой через три дня после ее смерти.