Гонорар актеров озвучки «Холодного сердца» вырастет до $60 млн

Издание TheWrap сообщило, что гонорар актёров озвучки анимационной серии «Холодное сердце» значительно вырос. По данным источников СМИ, за третью и четвёртую части звёзды франшизы получат в сумме по $ 60 млн.

Таким образом, исполнители главных ролей Идина Мензел (принцесса Эльза), Кристен Белл (принцесса Анна) и Джош Гэд (снеговик Олаф) получат за одно продолжение в два раза больше, чем во время работы над «Холодным сердцем 2» — тогда их гонорар составлял $ 15 млн. В издании также сообщили, что оплата не будет единовременной — актёры сначала получат аванс в размере $ 20 млн, а всё остальное выплатят в течение нескольких лет. Компания Disney официально не раскрывала гонорар артистов.

Премьера предстоящей части франшизы, «Холодного сердца 3», состоится 24 ноября 2027 года. Первая часть популярной серии вышла в 2013-м, а сиквел — в 2019 году. Оба мультфильма заработали свыше $ 1 млрд и входят в топ-5 самых успешных анимационных картин в истории. Когда выйдет четвёртая часть, пока неизвестно.