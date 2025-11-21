Кевин Спейси назвал людей кино, которые могут вернуть его к работе

Издание The Telegraph взяло интервью у знаменитого актёра Кевина Спейси («Карточный домик»). Он рассказал о своей жизни после признания невиновным в сексуальных домогательствах.

По словам артиста, из-за того, что он лишился дорогого дома, приходится жить в отелях. Спейси также заявил, что сейчас ведёт переговоры с влиятельными людьми о его возвращении к крупным голливудским проектам. Кроме того, актёр очень ждёт предложений от именитых режиссёров, таких как Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино.

Я живу в отелях и езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома, вот что я пытаюсь объяснить. Расходы за последние семь лет были астрономическими. Я получал очень мало, а тратил всё. Сейчас мы общаемся с несколькими влиятельными людьми, которые хотят вернуть меня к работе. Это произойдёт в своё время. Но если Мартин Скорсезе или Квентин Тарантино позвонят моему агенту завтра, то всё произойдёт быстрее.

Кевина Спейси начали обвинять в сексуальных домогательствах в 2017 году. С тех пор артист перестал сниматься в голливудских фильмах. В середине июля 2023 года жюри присяжных лондонского Королевского суда признало его невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. В следующем году актёра также оправдали на ту же тему, но уже в британском суде.

Несмотря на все обвинения, актёр вернулся к работе в 2022 году в итальянской драме «Человек, который нарисовал Бога». Кроме того, артист снял экшен-триллер Holiguards, который должен выйти в 2025 году.