Умерла американская кинозвезда Дайан Лэдд

Названа официальная причина смерти Дайан Лэдд. Лэдд - американская актриса кино и ТВ, продюсер, режиссер, сценаристка. В ее фильмографии более двухсот пунктов.

Лэдд трижды была замужем, в том числе - за актером Брюсом Дерном. Лора Дерн, муза Дэвида Линча, - их дочь. Дайан и Лора вместе снялись в его "Диких сердцем". Вторая дочь пары погибла в полтора года, упав в бассейн.

Дайан Лэдд умерла 3 ноября, незадолго до своего 90-летия.

Как передает Deadline, причина смерти звезды, на счету которой три номинации на премию "Оскар", - острая дыхательная недостаточность, состояние, при котором легкие не могут обеспечивать поступление в кровь кислорода. Отмечено, что проблемы с легкими у актрисы начались несколько лет назад.

Лэдд отошла в своем доме в Калифорнии, дочь в этот момент была рядом.