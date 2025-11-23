Актриса Ходченкова объяснила, почему больше не хочет играть ведьм

Актриса Светлана Ходченкова намерена отказываться от ролей ведьм. Об этом сообщает Леди Mail.

© Passion.ru

Светлана Ходченкова сыграла за последние пару лет сразу две роли сказочных персонажей. В «Волшебнике Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» ей досталась роль Бастинды, а в картине «Яга на нашу голову» — молодой волшебницы.

По словам Ходченковой, она сама не ожидала, что получит сразу несколько похожих ролей.

«Баба Яга была моей мечтой. Сняться в „Волшебнике Изумрудного города“ тоже мечталось, хотя я не думала, что сказку экранизируют. Но это случилось, мне повезло», — рассказала она.

При этом продолжать сниматься в этом амплуа актриса не намерена.

«Кому-то может нравиться, кому-то нет — я к этому спокойно отношусь. Я этим персонажам отдам, что смогу. И думаю, что правильно будет на этом закончить», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Светлана Ходченкова объяснила, почему не построила карьеру в Голливуде.