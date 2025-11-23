Актриса Ходченкова объяснила, почему больше не хочет играть ведьм

Актриса Светлана Ходченкова намерена отказываться от ролей ведьм
Актриса Светлана Ходченкова намерена отказываться от ролей ведьм. Об этом сообщает Леди Mail.
Светлана Ходченкова сыграла за последние пару лет сразу две роли сказочных персонажей. В «Волшебнике Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» ей досталась роль Бастинды, а в картине «Яга на нашу голову» — молодой волшебницы.
По словам Ходченковой, она сама не ожидала, что получит сразу несколько похожих ролей.
«Баба Яга была моей мечтой. Сняться в „Волшебнике Изумрудного города“ тоже мечталось, хотя я не думала, что сказку экранизируют. Но это случилось, мне повезло», — рассказала она.
При этом продолжать сниматься в этом амплуа актриса не намерена.
«Кому-то может нравиться, кому-то нет — я к этому спокойно отношусь. Я этим персонажам отдам, что смогу. И думаю, что правильно будет на этом закончить», — заявила она.
Ранее мы писали о том, что Светлана Ходченкова объяснила, почему не построила карьеру в Голливуде.