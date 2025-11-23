Умер актер из "Бойцовского клуба" Карл Киарфалио

Ушел из жизни Карл Киарфалио, 12 ноября ему исполнилось 72 года.

© Российская Газета

Киарфалио, родившийся в 1953 году в Калифорнии, - американский актер кино и ТВ, каскадер, постановщик трюков и продюсер. Экранную карьеру начал в 1980-х. Фильмография - не менее двухсот пунктов.

Карл Киарфалио работал с Мартином Скорсезе, Клинтом Иствудом, Томом Крузом, Квентином Тарантино и десятками других звезд. Среди его проектов - "Бойцовский клуб", "Прирожденные убийцы", "Казино", "Зачарованные", C.S.I., "24 часа", "Воздушная тюрьма", "Вавилон 5", "Крутой Уокер", "Спасатели Малибу", линейка "Робокоп".

О смерти артиста в соцсети сообщила его вдова Тери, причину и детали она не называет.