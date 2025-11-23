Звезда «Пингвинов моей мамы» назвал пять любимых книг

23-летний актер Макар Хлебников, звезда второго сезона сериала «Пингвины моей мамы», поделился пятеркой своих самых любимых литературных произведений. Об этом «Газете.Ru» рассказали в книжном сервисе «Строки».

Фаворитом Хлебникова стало произведение «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи — культовый роман 1960‑х годов о противостоянии харизматичного бунтаря Макмерфи системе в стенах психиатрической клиники. В 1975 году вышла экранизация Милоша Формана с Джеком Николсоном в главной роли, получившая пять «Оскаров» и мгновенно ставшая классикой.

Второе место в списке занял фундаментальный философский труд Платона «Диалоги». В этом собрании бесед Сократ через диалог исследует ключевые понятия — истину, справедливость, добродетель и устройство общества, демонстрируя, что поиск истины представляет собой живой процесс мышления.

Тройку лидеров замкнула исповедальная книга Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» — роман о внутреннем кризисе семнадцатилетнего Холдена Колфилда.

Четвертой в списке оказалась сатирическая поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души», а пятым — философское эссе из труда «Мир как воля и представление» А. Шопенгауэра «Метафизика половой любви».