Умер актер Удо Кир

В возрасте 81 года из жизни ушёл немецкий актёр Удо Кир. Причина смерти пока не называется, но её наверняка назовут позже, как это обычно и бывает.

Кир снимался как в немецком кино, так и в голливудских картинах: первой заметной работой актёра стала лента «Печать дьявола», также он снялся в «Догвилле», «Меланхолии», «Европе», «Модильяне», «Танцующей в темноте» и других проектах.

Геймерам же Удо успел запомниться появлением в тизере-трейлере хоррора OD, разработкой которого занимается Хидео Кодзима. Судя по словам геймдизайнера, Кир не успел сняться в своих фрагментах для тайтла, поскольку производство планировали продолжить в 2026-м.

Из-за забастовки мы долго не могли снимать OD, и нам пришлось перенести съёмки на следующий год. Даже в это время мы с Удо часто обменивались электронными письмами. Мы поддерживали тесную связь. Когда мы встретились в Милане в конце сентября, он сказал мне, что с нетерпением ждёт возобновления съёмок в следующем году. Я до сих пор не могу в это поверить. Удо был не просто актёром. Он был настоящей иконой своего времени. Таких, как он, больше не будет. Я никогда его не забуду.

Удо Кир в OD