Умер легендарный индийский актер Дхармендра

Выдающийся индийский актер Дхармендра, сыгравший в 300 фильмах, умер в Мумбаи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на индийское агентство PTI.

По информации источника, смерть звезды Болливуда наступила после непродолжительной болезни. Ему было 89 лет. Дхармендра за 60 лет в киноиндустрии сыграл несколько сотен ролей и считался «самым романтичным и загадочным героем» индийских фильмов.

«С его уходом в индийском кино образовался невосполнимый вакуум», — пишут местные СМИ.

Последний фильм, в котором успел сняться Дхармендра, должен выйти в декабре 2025 года.

Ранее стало известно, что Москва и Индия развивают сотрудничество в сфере культуры и креативных индустрий. Об этом рассказал руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин,