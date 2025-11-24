Скончалась актриса Валентина Шарыкина из «Кабачка "13 стульев"»

На 86-м году жизни не стало заслуженной артистки России Валентины Шарыкиной. Последние годы жизни актриса боролась с тяжёлой болезнью, и 23 ноября она ушла из жизни в одной из московских клиник. О её кончине сообщило руководство Театра сатиры.

Валентина Дмитриевна родилась 25 февраля 1940 года в Киеве, а школьное образование получила в Иркутске. В 1962 году Шарыкина окончила Щукинское училище и присоединилась к труппе Театра сатиры.

Всенародную любовь актриса завоевала благодаря образу официантки пани Зоси в культовом телешоу «Кабачок "13 стульев"». На протяжении 15 лет Шарыкина радовала зрителей своим талантом, с удовольствием пела и танцевала на съёмочной площадке.

«Мне очень нравилось петь и танцевать, в передаче делала это с большим удовольствием», — делилась она в одном из интервью.

Образ пани Зоси стал настоящим символом красоты и очарования в СССР. Поклонники засыпали актрису письмами с признаниями в любви. За свои заслуги Валентина Дмитриевна была удостоена почётных званий заслуженного деятеля культуры Польши (1976) и заслуженной артистки РСФСР (1981).

