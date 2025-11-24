Актер Дмитрий Осипов рассказал, кому достаются главные роли

Актер Дмитрий Осипов еще в детстве понял, что его жизнь будет связана с творчеством, однако путь в мир шоу-бизнеса оказался долгим и тяжелым. Приехав из родного Геленджика в Москву, он столкнулся с бесконечными кастингами, отказами и одиночеством, но не свернул с выбранной дороги. Сейчас Дмитрий развивает музыкальную карьеру, имеет большой опыт в модельном бизнесе, в его фильмографии больше 30 ролей, однако главная – еще впереди.

© Passion.ru

Почему одним достаются главные роли, а другим – эпизоды? С какими трудностями сталкиваются начинающие актеры и музыканты, а также другие секреты шоу-бизнеса Дмитрий Осипов раскрыл в интервью сайту «Страсти».

Кроме того, он поделился впечатлением о съемках в «Интернах», высказался об успехе Александра Петрова и Юры Борисова и объяснил, почему не хочет участвовать в популярных шоу «Голос» или «Ну-ка, все вместе!»

Дмитрий, расскажите, с чего начался ваш творческий путь?

Мне кажется, становление любого творческого человека, к коим я себя отношу, зарождается в детстве. Например, кто-то тяготеет к спорту и его отдают в спортивную секцию, а кто-то, как я, в пять лет захотел научится играть на пианино, и меня быстренько оформили в музыкальную школу. Правда, первые два года я ходил туда «вольнослушателем», а полноценным учеником стал, как только мне исполнилось семь лет. Позже, параллельно музыкальной и общеобразовательной школам начал ходить на театральные курсы при театре «Гротеск» и пошло-поехало.

В 2007 году вы уехали из родного Геленджика в Москву. Поделитесь с нашими читателями, легко ли было покорить столицу? И как повлияло это решение на дальнейшую жизнь?

Переезд в Москву перевернул всё с ног на голову. Он был неожиданным не только для моих близких, но и для меня лично. Большой город со своими правилами. А ещё и сфера, которую выбрал, тоже далека от романтичной. Постоянные кастинги, прослушивания, пробы.

Тотальное одиночество, связей нет. Есть только огромное желание доказать самому себе, что путь, который я выбрал, правильный. И думаю, раз за столько лет меня не сломало, то, значит, всё верно. Мне кажется, я до сих пор себе что-то доказываю. А вот что, уже и сам не знаю. Я просто занимаюсь любимым делом. Хочу — пою, хочу — играю в кино или снимаюсь для журналов. Главное — есть желание творить, в голове полно идей, которые ещё ждут своих реализаций.

Вы снимались в популярном сериале «Интерны». Как складывалось ваше общение на площадке с Иваном Охлобыстиным, Светланой Пермяковой и другими артистами? С кем было комфортно взаимодействовать, а с кем, наоборот, тяжело?

В «Интернах» я сыграл эпизодическую роль, самую короткую роль из всех возможных (смеется). Пермякова, Демчог и Камынина (с кем я появился в кадре) прекрасные, профессиональные артисты. Мы общались только в рамках съемки нашего эпизода. Помню очень много смеялись и в целом сама атмосфера на площадке была теплой и дружелюбной. Иван Охлобыстин со мной тогда не снимался, зато мы пересеклись с ним на съемках рекламного ролика. Прекрасный артист.

Не секрет, что у Ивана Охлобыстина есть дефект дикции, внешность не героя-любовника, но у него карьера, главные роли. Как считаете, что в нем любят зрители, и как его заметили режиссеры?

Харизма Ивана Охлобыстина, его профессионализм, трудолюбие, чувство юмора и, наверное, самоиронии сделали из него любимчика публики. После «Интернов» он обрёл большую популярность, но я о нём узнал еще в начале 90-х, посмотрев фильм «Нога».

В вашей фильмографии более 30 проектов, среди которых «Кремлевские курсанты», «Воронины», «Алла-такси» и другие. Какую свою роль можете особенно выделить и почему?

Ого! Вы посчитали? Практически все мои роли эпизодические. Но могу сказать, что ни в одном проекте я не халтурил. К каждой роли я подходил ответственно, учил на зубок текст (причем не только свой, но и роль партнера), переживал перед каждым дублем... Запоминаются, конечно, необычные роли. Например, в «Расколе» Николая Досталя я сыграл монаха. Меня сперва сильно состарили, потом немного омолодили. Я там говорил на старославянском языке. Николай Николаевич, впоследствии, поблагодарил меня за мою работу. Именно тогда я впервые почувствовал, что занимаюсь тем, чем должен.

Вам в основном достаются эпизодические роли. Тяжело ли пробиться в киноиндустрии и получить главную роль? Что для этого нужно?

Нет ответа! Как получить главную роль - я не знаю. Иначе давно бы ее сыграл. Важно понимать, что киноиндустрия (и не только она) — это бизнес с огромной конкуренцией. И вот каждый раз, отправляясь на пробы, ты должен доказать, что ты - лучший. Конечно, сейчас меня приглашают знакомые режиссеры сыграть эпизоды без предварительных проб, но это скорее исключение, чем правило.

Дмитрий, вам 41 год, роль мечты еще не сыграна. Кого хотели бы сыграть? А на какую роль никогда бы не согласились?

Я всегда мечтал сыграть Гоголевского «Ревизора» в театре или кино. Мне кажется, Хлестаков очень похож на меня. Но, думаю, это так и останется мечтой. Так как Хлестакову по сюжету 23 года, а я уже в два раза старше него. Вообще, сыграл бы, наверное, любую роль. Нет плохих ролей, есть плохие актёры. Вот и всё. Но честно скажу, отрицательных персонажей играть интереснее.

Что думаете об актерах Юре Борисове и Александре Петрове? В чем секрет их популярности и востребованности? Хотели бы повторить их успех?

Вот сижу я такой, неизвестный широкой массе артист и буду что-то говорить про популярных сегодня артистов? Любое моё высказывание будет расценено как зависть или что еще хуже. Подумают, что решил пропиариться на их именах. Победителей не судят! Они – артисты. У каждого свой путь к славе, и каждый добился определенных высот.

Повторять чей бы то ни было успех я не хочу. У меня своя дорога. Расстраивает только, что продюсеры зовут, как правило, раскрученных артистов, которые кочуют из проекта в проект. Артист становится заложником и в какой-то момент начинает надоедать зрителю. Но это бизнес. Понять продюсеров можно, зачем им малоизвестный актер, когда лучше взять популярного, ведь на него придёт в кинотеатр, как минимум, его фан-база. По такой же причине, сейчас в кино снимаются популярные блогеры. Они приведут за собой в кинотеатры свою многомиллионную армию подписчиков, но на качестве кинопродукта это вряд ли скажется.

© Фото из личного архива Дмитрия Осипова

С 2015 года вы также занимаетесь музыкой. Кто пишет для вас песни? Поделитесь ближайшими творческими планами с нашими читателями.

Да, музыка стала занимать всё больше моего времени. Видимо это отголоски музыкальной школы, которую я когда-то закончил. В октябре вышла новая песня «Первое свидание», музыку и слова к которой я написал сам. За 10 лет я уже напел песен на целый альбом. Очень хочу все это собрать и выпустить на виниловой пластинке. Ну, и, надеюсь, будут концерты, возможно в коллаборации с другими музыкантами.

С кем хотели бы спеть дуэтом из российских звезд шоу-бизнеса?

У меня два артиста, с кем я бы с удовольствием записал бы дуэты. Это мои любимые певицы, поклонником которых я являюсь с самого детства: Алёна Апина и Наталия Орейро. И так как с Алёной Апиной я давно знаком, возможно наберусь наглости и попрошу её исполнить мою мечту. С Орейро посложнее, но... Если говорить серьезно, мечтать я могу о чем угодно, но любая коллаборация должна быть обоюдно выгодной. Зачем этим артисткам петь со мной? Только потому, что я этого хочу? Смешно же.

Возможно, хотели бы принять участие в шоу «Ну-ка, все вместе!» или в «Голосе»? Что думаете о подобных проектах, они могут помочь в продвижении карьеры?

Скажу так: у меня оконченное музыкальное образование, в музыке я не новичок, я знаю нотную грамоту, чем не каждый может похвастаться. Но я - не вокалист, я - исполнитель эстрадной песни. Шоу «Голос» и «Ну-ка все вместе!» как раз для таких людей, которые всю жизнь занимаются вокалом, бесконечно участвуют в музыкальных конкурсах. Соревноваться мне с ними - глупо.

Участие в подобных конкурсах дает главное - эфир на центральных каналах. Дальше дело самого артиста, пользоваться этим шансом и продвигать себя дальше или же... Ну, например... Много мы помним победителей того же «Голоса»? Шоу закончилось и участников тут же забыли. Конечно, есть самородки, артисты, которые остались в памяти, и которые за время шоу успели-таки поймать волну и продолжили творить, развиваться. Но для многих участие в таких проектах остаётся самым ярким событием их творческой жизни.

Говорят, шоу-бизнес - грязная индустрия. Согласны с этим высказыванием? Сталкивались с буллингом, харрасментом, или отказами из-за отсутствия денег, влиятельных покровителей?

Сложный вопрос. Никаких неприличных предложений мне не поступало, так что харрасмента на себе я не испытал. С другой стороны, когда ты отправляешь песню на радио, а тебе говорят: «песня неплохая, если ее поддержат другие радиостанции - мы тоже возьмем», и так по кругу. Слава Богу, есть ряд небольших радиостанций, которые берут-таки в ротацию мои песни. Такая поддержка безусловно важна и очень приятна.

Что касается клипов - их на безвозмездной основе каналы в ротацию не берут. Другое дело, были бы у меня влиятельные знакомые, или как вы их назвали, покровители – наверное, многие вопросы решались бы по звонку. Но нет, все сам.

© Фото из личного архива Дмитрия Осипова

Вы также пробовали свои силы в экстремальном шоу «Последний герой». Как можно попасть в подобные проекты? Вам улыбнулась удача?

Я не принимал участие в шоу «Последний герой». Я подавал заявки несколько раз, но до финального состава участников не доходил. Я люблю подобного рода шоу и однажды принимал участие в шоу канала ТНТ - «Золото Геленджика». Его снимали в моем родном городе, и я не мог пропустить, и не принять в нём участие.

В 2007 году вы окончили Московскую модельную школу. Почему не стали звездой подиумов? Какие подводные камни таит эта индустрия? Так ли легко быть моделью, как это кажется на первый взгляд?

У меня боле 100 модельных проектов, показов, фотосессий, реклам. Я был активно работающей моделью. Сейчас периодически принимаю участие в фотосессиях, реже показах. Модельный бизнес все же больше для молодых людей. Поэтому я отошел немного в сторону. Любая работа - не простая. Везде нужно вкалывать, чтобы добиться того или иного успеха. Я помню на показах многие девочки теряли сознание, кто от голода, кто от переутомления. Со стороны кажется, подумаешь, прошла по подиуму 30 секунд. Но никто не учитывает подготовку, которая идет с самого утра, примерку, грим, общее напряжение и суету. А фотосессии, которые могут длится более 5 часов.

Музыка, кино, моделинг. Какая из этих сфер сейчас занимает основное ваше время? Что в целом ближе?

Все эти три составляющие идут параллельно, никак не мешая друг другу. Тексты песен рождаются в пробках, когда еду в фотостудию, а на съёмочной площадке может появиться в голове какая-то мелодия, которая, возможно, станет основой для следующей песни. Это какой-то бесконечный круговорот творческих мыслей. Что-то реализуется, а что-то исчезает так же, как и появилось. Что мне ближе — сказать сложно. Если от чего-то откажусь, то не смогу до конца выплеснуть то, что копится во мне. Когда творческие идеи переполняют артиста, то они должны проявляться в любой форме: музыкальной, кинематографической, неважно. Главное — искренне и с любовью делать то, что ты делаешь.

Наш сайт называется «Страсти», а что для вас страсть?

Страсть — это сильное влечение к кому-то или чему-то. Это то, чего ты желаешь, из-за чего ты готов чем-то жертвовать, подстраиваться, достигать... Она формирует мировоззрение, влияет на принятие решений. Но самое главное, на мой взгляд, удерживать баланс, чтобы она не стала болезненной одержимостью. Вот такие страсти-мордасти. (Смеется)