Умерла британская актриса Джун Фрейд, родственница Зигмунда Фрейда

Ушла из жизни Джун Фрейд, британская актриса и театральная режиссер.

Фрейд Джун по мужу - писателю и телеведущему, внуку Зигмунда Фрейда Клементу Фрейду. Также артистка использовала сценический псевдоним Джилл Рэймонд.

Урожденная Джун Беатрис Флуэтт появилась на свет в 1927-м. Подростком жила в доме К. С. Льюиса в Оксфорде, куда была эвакуирована от бомбежек фашистами Лондона, и, как считается, стала прообразом Люси Певенси в его "Хрониках Нарнии".

Окончила RADA, Королевскую академию драматического искусства - писатель оплатил ее обучение. Далее - успешная сценическая карьера в лондонском Вест-Энде. Активно участвовала в радиопостановках. За Фрейда вышла в 1950-м. В 1980-м основала свою театральную компанию.

О смерти артистки сообщила ее дочь - телеведущая Эмма Фрейд.