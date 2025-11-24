Ушел из жизни легендарный слепой актер Уильям Аддо

Скончался Уильям "Вилли" Аддо, актер театра и кино, режиссер и педагог. В некрологах африканский артист назван легендой и одним из лидеров ганского киноискусства.

Как передает CNR, актер "мирно ушел" 22 ноября после долгой болезни. Ее характер не конкретизирован.

Аддо изучал драму и театральное искусство в Университете Ганы, а также театр - в Лидсе, Великобритания, получив степень магистра. Был директором Национального театра и программ Национальной комиссии по культуре, педагогом многих звезд кино и театра страны в Школе исполнительских искусств Университета Ганы.

Сам снимался с 1990-х: "Ревность", "Отвергнутый", "Жена священника", "Узник", "Дети гор" и другие ленты.

В 2018 году артист полностью ослеп из-за катаракты и глаукомы, несколько проведенных ему операций не дали положительного эффекта.