Британский актер Руперт Гринт заявил, что навсегда останется в тени своей роли Рона Уизли в фильмах по вселенной о Гарри Поттере. Его слова передает Independent.

Гринт признался, что спокойно относится к этому факту. Артист считает прекрасным, что поклонники запомнили по роли Рона Уизли. Он уверил, что не устал от этого.

«Я люблю встречать людей, которые относят мою роль к части своего детства», — поделился артист.

Гринт впервые сыграл Рона Уизли в 12 лет. Актер признался, что роль очень быстро изменила всю его жизнь. Он заявил, что чувствует большую гордость за фильмы о Гарри Поттере.

«Я был большим фанатом книг. Для меня это было все равно, что окунуться в них. И это было нечто особенное», — рассказал актер.

Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг обвинила актрису Эмму Уотсон в невежестве из-за ее позиции в гендерном вопросе.

Роулинг заявила, что у Уотсон, Руперта Гринта и Дэниела Рэдклиффа, сыгравших главные роли в кинофраншизе о Гарри Поттере, есть полное право придерживаться идеологии гендерной идентичности, однако, по мнению писательницы, они не должны использовать свои связи с ее произведением, выступая как «фактические представители мира», который она создала.