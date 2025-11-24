Руперт Гринт «передал эстафету» новому рыжему волшебнику в сериале «Гарри Поттер»

Британский актёр Руперт Гринт, исполнявший роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, письменно обратился к молодому актёру Аластеру Стауту — тот сыграет рыжего волшебника в сериале от HBO.

Я написал ему письмо перед тем, как они начали, как бы передая эстафету. На самом деле я просто пожелал ему удачи. Мне было так весело окунуться в эту вселенную, и я надеюсь, что он получит такой же опыт.

Актёр также признал, что с любопытством наблюдает за проектом.

Довольно странно видеть, как цикл повторяется… Мне действительно интересно, каким будет этот сериал.

Ранее к своему «преемнику» обратился Дэниел Редклиф.