100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой

У Нонны Мордюковой 25 ноября столетие. Круглая дата. Торжественная и печальная.

Как-то я пытался взять у нее доверительное интервью. Она приняла меня в огромном репетиционном зале, взяла единственный там стул, поставила его посередине пустого пространства и села, неприступная и монументальная. Теперь попробуйте в такой обстановке поговорить с ней по душам.

Здесь вся Мордюкова. Идеально чувствовавшая ситуацию и умевшая ее властно режиссировать.

Она дебютировала трагической Ульяной Громовой в "Молодой гвардии" ее педагога Сергея Герасимова. И стало ясно, что пришла не просто актриса, но и личность уникальная.

Все, что она потом делала на экране, становилось главным и эпическим - хоть в драме, хоть в водевиле. Вот только некоторые из ее фильмов: "Председатель", "Простая история", "Чужая родня", "Комиссар", "Трясина", "Родня", "Женитьба Бальзаминова", "Лев Гурыч Синичкин", "Мама"... Даже эпизодической роли она ухитряется сообщить глубину вечности и масштаб Вселенной. Ее кубанские корни уходят куда-то в античность. Она восхищает и пугает, как любое мощное природное явление, как стихия. Она была и остается единственной.

О Нонне Мордюковой мне рассказал драматург Виктор Мережко, который специально для нее писал сценарии двух фильмов - "Трясина" и "Родня". Хотел написать и третий, но фильма уже не будет: великая актриса осталась в этом мире тенями на киноэкранах. Но какими яркими!

Воспоминания Виктора Мережко

- Сценарий "Трясины" мы с Григорием Чухраем писали, имея в виду только Мордюкову. Потому что более земной, русской, основательной актрисы у нас нет. По сюжету, в годы войны мать прятала сына в подвале - чтобы спасти его от фронта. Из невероятной, звериной любви к сыну сделала его дезертиром, и жизнь его стала трагична. У Мордюковой были тогда большие сложности в семье, и единственное, что она сказала перед съемками: "Я боюсь все переживать заново".

И началась тяжелейшая работа. Я видел, как снималась сцена, где героиня вытаскивает сына из петли и в ярости избивает его. Отойти от этой сцены Мордюкова не могла очень долго. Но работала упрямо и преданно, целиком подчиняясь режиссеру.

Так мы познакомились. Потом вместе возили картину по стране, и однажды она заявила, что теперь ей обязательно нужно сыграть в комедии. Я пообещал такую смешную историю написать. И появился сценарий "Родни". Прочитав, она позвонила посреди ночи, бурно восторгалась, кричала, что именно о такой роли мечтает, что героиня ей напоминает настоящих кубанских теток и что фильм должен снимать самый лучший режиссер.

В то время лучшим молодым режиссером считался Никита Михалков. И на приеме по случаю Московского кинофестиваля Нонна передала ему сценарий. Вскоре он позвонил и сказал, что будет это снимать. Мы с Нонной были счастливы. Но съемки опять шли непросто. У Мордюковой всегда свое представление о героине. И эту кубанскую тетку она все хотела сделать поинтеллигентней. А когда Михалков еще и вставил ей золотые зубы, да нарядил в чудовищную майку с разными глупостями на спине, она страшно возмутилась. Заявила, что это издевательство над простой женщиной, и что пусть лучше он снимает Римму Маркову. Маркова ее ближайшая подруга, и когда Нонна с чем-то несогласна, она всегда так говорит: я в этом сниматься не буду, снимай лучше Маркову.

И шло бесконечное перетягивание каната. Противники подобрались достойные: Никита человек умный, жесткий и отлично умеет обращаться с такими сложными личностями. Так что для меня эти съемки в Днепропетровске были уникальны. Иметь перед глазами двух таких блистательно талантливых людей, как Мордюкова и Михалков, - редкое наслаждение. Два самобытнейших гладиатора сошлись на одной площадке. Мордюкова пыталась играть по-своему - Михалков пытался ее подмять. Время от времени они ссорились, Мордюкова собирала вещи и отправлялась на вокзал. За ней следовал Михалков, они мирились, обнимались, братались и возвращались на съемочную площадку - до следующей обиды. В моей практике это был фильм самый живописный, если иметь в виду общение актрисы и режиссера.

"Родню" приняли восторженно, Мордюкова радовалась и гордилась, и требовала написать для нее третий сценарий - о том, как немолодая дама затевает последний роман. А потом всем смешно рассказывала, как я ее предупредил: Нонна, это - последний роман! Сценарий я написал, он назывался "Под небом голубым", и его поставили в Беларуси. Но в Беларусь Мордюкова ехать отказалась, и роль сыграла другая очень хорошая актриса - Нина Усатова. А я опять оказался перед Мордюковой в долгу.

У нас с ней приятельские отношения. Она заезжала в гости, мы выпивали - а выпить она умеет. И когда расслаблялась - вот тут надо слушать, запоминать, записывать. Этот блистательный поток сознания не имеет себе равных. Как-то ей вручали премию деловых кругов "Кумир". Она говорила со сцены, а зал рыдал от смеха. Потом премию получал другой артист, тоже несомненный "кумир". И я видел, как ему трудно после невероятной фонтанирующей Мордюковой. Конечно же, он проиграл в соревновании. После нее вообще никому выходить на сцену нельзя. Она является и затмевает собой все и вся.

Нонна Мордюкова - действительно великая русская актриса. Ничего подобного в кино больше нет. Она уникальна тем, что - абсолютно от земли и от народа в самом высоком смысле слова. У нее свое, не поддающееся обычной логике мышление. Она рассказывает, а ты думаешь: боже мой, я же все это знаю! И могу рассказать не менее складно. Но так - не могу. Потому что подбор слов, перебросы от персонажа к персонажу, от времени к времени, от бытовой картинки вообще непонятно куда, - это все невероятно. При кажущейся алогичности, - фантастическая выстроенность. Слушать это можно бесконечно. Перед тобой разворачивается бесконечный роман, и она сама погружается в эту историю, забывая (и все-таки ни на миг не забывая) о слушателях. Текст сценария она делает своим - добавляя сотни маленьких, только ей ведомых штрихов, которые делают роль сугубо "мордюковской".

На съемочной площадке она беспощадна. Спорит, капризничает, но если режиссер умный и сильный, он заставит ее работать так, что все вокруг покрываются мурашками. От восторга. От ужаса. Она как та собака, которую невозможно переиграть никакому артисту. Или как ребенок, которого ставят перед камерой, а он не знает, что такое актерская игра, и продолжает просто жить.

Что такое игра, Мордюкова знает, как никто другой. Потому что в ней живет.