Сергей Безруков пытается через суд защитить свои права

Народный артист РФ Сергей Безруков обратился в Хамовнический районный суд за защитой своих прав, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Ответчиком стала Кристина Соболевская, продавец карнавальных и тканевых масок с изображением популярного актера. В настоящий момент они доступны на всех маркетплейсах.

В своем иске звезда "Августа" отмечает, что индивидуальный предприниматель использует его персональные данные - имя, фамилию, изображение - без его согласия, и требует запрета на их распространение в Сети. Также он рассчитывает на компенсацию морального ущерба.

Ранее Безруков был назван лучшим актером 2025 года по результатам исследования, проведенного ВЦИОМ в партнерстве с премией "Народная марка".