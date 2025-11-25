Зрители проголосовали за лучшие роли Нонны Мордюковой

100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой исполнилось 25 ноября 2025 года. Накануне юбилея телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» попросил зрителей назвать роли артистки, которые они любят и помнят больше всего. В топ вошли как комедийные, так и драматические образы Нонны Мордюковой, как главные её роли, так и небольшие эпизоды.

Топ ролей Нонны Мордюковой по версии зрителей:

Почти половина аудитории — 47% — назвали любимой ролью Нонны Мордюковой управдома Варвару Сергеевну Плющ из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Несмотря на то что роль у актрисы не главная, это один из самых популярных образов, созданных ею в кино. Фразы, произнесённые героиней, быстро ушли в народ и стали крылатыми: «Наши люди в булочную на такси не ездят!», «У нас управдом — друг человека!», «Если не будут брать — отключим газ». А фамилию Нонны Викторовны даже зашифровали в диалоге контрабандистов: когда они спорят между собой на непонятном языке, в их речи можно услышать слово «мордюк».

На втором месте — с небольшим отставанием роль Марии Коноваловой в картине Никиты Михалкова «Родня». Виктор Мережко написал сценарий специально для Нонны Мордюковой, с которой до этого работал на картине «Трясина». Нонна Викторовна сама передала сценарий Никите Михалкову и предложила стать режиссёром этого фильма. Правда, взаимопонимание на площадке между ними возникло не сразу: актриса отказывалась делать химическую завивку, надевать нелепые наряды и предстать на экране с металлическими зубами. Но в результате тандем актрисы и режиссёра сложился, и она полностью выкладывалась на площадке — после съёмок знаменитой сцены танца её даже увезли на скорой.

На третьем месте — роль председателя колхоза Александры Потаповой в фильме Юрия Егорова «Простая история». Сценарист Будимир Метальников работал с Мордюковой в фильме «Отчий дом», поэтому сценарий «Простой истории» он писал уже с прицелом на Нонну Викторовну и в процессе работы обсуждал с ней свой замысел. Мать актрисы — Ирина Петровна — также работала председателем колхоза, её отправляли поднимать отстающие хозяйства, поэтому Мордюковой тема была более чем близка.

На четвёртое место зрители поставили купчиху Домну Белотелову в фильме «Женитьба Бальзаминова» — экранизации произведений Александра Островского. Хотя у Мордюковой здесь не главная роль и мало текста, зрителям её героиня запомнилась. Одной из ярких стала сцена поцелуя Бальзаминова, роль которого исполнил Георгий Вицин, с Белотеловой. Правда, этот эпизод долго не давался актёрам — слишком разные по темпераменту они оказались. Чтобы добиться нужного результата, режиссёр Константин Воинов сделал почти 30 дублей.

Пятое место у ещё одной эпизодической, но яркой роли — перекупщицы по прозвищу Дядя Миша из трагикомедии Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». Аляповатый и безвкусный интерьер дома героини актриса создавала сама, чтобы добавить красок к образу.

Голосование проводилось в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». В нём приняли участие 2543 человек.