Скончался актер и писатель Хельме Хайне, один из создателей дракончика Табалугм

На 85-м году жизни скончался Хельме Хайне, немецкий детский писатель, сценарист, телеведущий, актер, художник, иллюстратор, карикатурист, художник по костюмам, также Хайне занимался аудиокнигами и скульптурой, работал в театре и над мюзиклами.

Хайне - один из создателей дракончика Табалуги, ставшего центральным персонажем обширной франшизы, в частности - героем музыкальной постановки и мультсериала.

Автор умер в Новой Зеландии, куда перебрался в 1980-х. Как передают немецкие СМИ и портал IMDb, причина смерти литератора не разглашена.

Хельме Хайне родился в 1941 году в Берлине. Жил в ЮАР и Ирландии. Основал кабаре "Квашеная капуста". Свою первую детскую книгу опубликовал в 1975-м. Успех - 1977-й, после книжки "Свиная свадьба". Всего в библиографии автора более полусотни книг, переведенных по меньшей мере на 35 языков.

Жена - сценаристка Гизела фон Радовиц.

В России официально выходили мультфильмы Хайне "Ледяная принцесса" и "Друзья навсегда".