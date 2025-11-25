Охлобыстин оценил изменения в Асмус со времен «Интернов»

Актер Иван Охлобыстин, известный по роли в сериале «Интерны», признался, что не заметил кардинальных изменений в Кристине Асмус со времен их совместной работы. Об этом он сообщил в беседе с сайтом «Страсти».

В интервью Охлобыстин заявил, что Асмус всегда была прекрасной актрисой.

«За это время в ее жизни произошли важные события: побывала замужем, стала мамой. Это накладывает отпечаток, меняет человека. Но в профессиональном плане ее качества остались прежними», — сообщил Охлобыстин.

Также артист отметил, что его коллега является перфекционисткой, которая очень дотошна и требовательна к самой себе.

Ранее стало известно, что Асмус рассказала о тяжелом съемочном процессе в новом проекте.