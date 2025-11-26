Марион Котийяр и Теодор Пеллерен снимаются в новом фильме Николь Гарсия

Актриса и режиссёр Николь Гарсия приступила к съёмкам своего нового фильма под рабочим названием «Майло» (Milo). Как сообщает Screen Daily, главные роли в нем исполнят Марион Котийяр («Союзники», «Утреннее шоу») и Теодор Пеллерен («Никогда, редко, иногда, всегда», «Прилипала»). Съёмки фильма стартовали во французском регионе Дром в конце октября, а затем переместятся в Париж. Studiocanal выпустит фильм во Франции в 2026 году.

Котийяр играет женщину с загадочным прошлым, которая устраивается официанткой в ​​небольшом городке на юге Франции. Она постепенно сближается с Майло (Пеллерен) - молодым человеком, работающим в автомастерской, который, кажется, не замечает её существования.

В касте также заявлены Артюс («Мажоры на мели»), Лор Калами («10 процентов»), Алексис Маненти («Отверженные»), Анн Броше («Сирано де Бержерак»), Эрик Эльмоснино («Как прогулять школу с пользой») и Шарль Берлен («Далида»).

Это будет десятый полнометражный фильм Гарсии в качестве сценариста и режиссёра. Она вновь сотрудничает с Котийяр после работы с ней в фильме «История любви», премьера которого состоялась в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2016 году и который получил восемь номинаций на премию «Сезар». Среди других известных фильмов Николь – «Вандомская площадь», «Соперник», «Балкон с видом на море», «Любовники».