Ева Грин снимется в новом сезоне «Уэнсдей»

Ева Грин («Казино Рояль», «Дом странных детей Мисс Перегрин») присоединилась к касту третьего сезона сериала «Уэнсдей». Как сообщает Deadline, она сыграет Офелию - сестру Мартиши Адамс (Кэтрин Зета-Джонс).

© К/ф «Мрачные тени»

Офелия, как и её племянница Уэнсдей (Дженна Ортега), довела свои экстрасенсорные способности до предела и, по легенде, сошла с ума. Поэтому ее мать Хестер Фрамп (Джоанна Ламли) поместила дочь в психиатрическую больницу Уиллоу-Хилл, откуда она сбежала. Следы Офелии считались потерянными, пока Уэнсдей во время чтения дневника тёти, который Мортиша передала ей в знак доверия в финале второго сезона, не посетило видение женщины с длинными светлыми волосами и цветочным венком. В видении была Хестер, идущая в подвал своего особняка, где в камере заперта Офелия. Она видна лишь со спины, на ней красное платье, а на стене она собственной кровью пишет «Уэнсдей должна умереть».

Длинные светлые волосы — отличительная черта Офелии, в отличие от готического образа ее сестры-брюнетки Мортиши. В сериале «Семейка Аддамс» 1960-х годов Кэролин Джонс играла обеих сестёр, используя для Офелии светлый парик.

Вышедший в двух частях в августе и сентябре второй сезон «Уэнсдей» стал четвёртым по популярности англоязычным сериалом всех времён на Netflix, а первый сезон остался на первом месте. Дата съемок и премьеры третьего сезона пока не названа.