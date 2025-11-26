Умер актер из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» Майкл ДеЛано

Известный актер и певец (настоящее имя — Майкл Эйс Дель Фатти) ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Джин.

По информации источника, ДеЛано умер в одной из клиник Лас‑Вегаса еще 20 октября. Жена актера подтвердила, что причиной смерти стал сердечный приступ.

В 1960 году Майкл начал музыкальную карьеру под псевдонимом Key Larson. В 1971 состоялся его дебют в кино — он снялся в вестерне «Кэтлоу» с Юлом Бриннером и Леонардом Нимоем.

Также он известен ролью управляющего казино Уолша в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» и в сиквеле проекта. Всего в его фильмографии свыше 70 проектов. ДеЛано был женат на протяжении 28 лет, у него осталась дочь Бри, а также внуки Майкл и Линкольн, а также внучка Джексон.

