Умер знаменитый актер Джек Шепард, звезда «Дракулы»

Ушел из жизни Джек Шепард, английский артист с серьезным именем, номинант премии BAFTA и лауреат театральных наград.

Шепард - актер театра, кино и ТВ с фильмографией в 130 пунктов, сценарист и режиссер, музыкант. На экране впервые появился в начале 1960-х.

Как передает IMDb, причиной смерти легендарного исполнителя стала недолгая болезнь - Шепард отошел вскоре после своего 85-летия.

Джек Шепард родился в Лидсе в 1940-м. Окончил одну из театральных школ британской столицы. Изучал изобразительное искусство в Королевском колледже Университета Ньюкасла. На сцену впервые вышел в любительском Народном театре. Играл на саксофоне в джазовом ансамбле со своим однокурсником Джоном Лордом (Deep Purple, Whitesnake).

В богатом и представительном списке экранных работ актера - "Чисто английское убийство", "Побег из Собибора" с Хауэром, "Навстречу шторму" с Глисоном, "Золотой компас", "Еще одна из рода Болейн", "Дракула" 1977-го.

Жена - продюсер Энн Скотт, у пары трое детей.