Критик объяснил, почему Епифанцев снимается только в сериалах

Недавно актер Владимир Епифанцев сообщил, что до сих пор не исполнил ни одной роли, которую мог бы назвать по-настоящему хорошей. Он также рассказал, что в случае ухода из кино занялся бы созданием одежды. Киновед и журналист Александр Шпагин заявил, что сожалеет об уходе его из большого кино.

© Вечерняя Москва

Хотелось бы, чтобы Владимир Епифанцев вернулся из своих сериалов на экраны кино, потому что он великий актер, а ушел в бабло и коммерцию. Он умный человек и сам прекрасно понимает, что пока засел, но у него есть все шансы вернуться в серьезное большое кино, — отметил кинокритик в беседе с «Радио 1».

Шпагин добавил, что 2025 год показал ему новые имена в киноиндустрии. Он отметил Антона Васильева, Дмитрия Лысенкова, Дмитрия Позднова, Сергея Степина и Алексея Розина. Эксперт добавил, что они интересные артисты, хотя их игра не всегда вызывает восторг.

Режиссер, продюсер и оператор Станислав Либин рассказал, что при всей брутальности Епифанцева в лирических сценах он максимально раскрывает личность персонажа и показывает свою романтику.