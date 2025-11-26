Звезда «Глухаря» заявил о коварстве успеха

Заслуженный артист России, звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин заявил, что успех коварен. Его цитирует aif.ru.

На вопрос журналиста о том, в чем его коварство, актер ответил, что «в расслабоне».

«Успех может дать крылья и обрубить их. Один великий артист написал в 97 лет заявление об уходе с формулировкой "в связи с отсутствием творческой перспективы". Вот такая жизнь по мне», — отметил Аверин.

