Собаку Инди из хоррора «Глазами пса» номинировали на премию

Стали известны номинанты американской кинопремии Astra Film Awards в 2025 году. За одну из наград поборется собака Инди из знаменитого фильма ужасов «Глазами пса».

Так, Индиана получил номинацию в категории «Лучшая роль в фильме ужасов или триллере». На награду также претендуют Итан Хоук за фильм «Чёрный телефон 2», Элисон Бри за хоррор «Одно целое» и другие представители жанра 2025 года.

Номинанты в категории «Лучшая роль в фильме ужасов или триллере» на Astra Film Awards — 2025:

Собака Индиана («Глазами пса»);

Элфи Уильямс («28 лет спустя»);

Элисон Бри («Одно целое»);

Итан Хоук («Чёрный телефон 2»);

Салли Хокинс («Верни её из мёртвых»);

Софи Тэтчер («Компаньон»).

«Глазами пса» повествует о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью. Хоррор примечателен тем, что снят полностью от лица собаки.