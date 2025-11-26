Умерла известная чешская актриса Йорга Котрбова

Ушла из жизни Йорга Котрбова, чехословацкая чешская актриса театра, кино и ТВ и певица, артистка озвучания и дубляжа. Ей было 78 лет.

Актриса ушла вечером 24 ноября, об этом сообщили в национальной ассоциации актеров по поручению семьи звезды.

Йорга Котрбова родилась в 1947 году в Праге. Сниматься начала с 14 лет. Ее экранные работы были популярны и в нашей стране. В частности, актриса сыграла главную роль в "Златовласке" 1973 года, в картинах "Золотой папоротник" (номинация Венецианского МКФ), "Тень летающей птички", в "Принцессе Турандот" 1974-го, комедии "Страдания молодого Богачека" и шести десятках других.

Также артистка хорошо известна в Чехии как артистка дубляжа культового сериала "Госпиталь Мэш".