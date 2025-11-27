Знаменитого актера ждут новые судебные дела

Издание Variety сообщило, что скандального актёра Кевина Спейси ждут новые судебные дела по обвинению в сексуальном насилии. На него подало в суд сразу три человека.

По данным СМИ, артиста обвинили в сексуальных нападениях, которые якобы произошли в период с 2000 по 2013 года. Суд в Лондоне назначил предварительную дату заседания — оно состоится 12 октября 2026 года. Сам Спейси отрицает все обвинения.

Знаменитого актёра начали обвинять в сексуальных домогательствах в 2017 году. С тех пор артист перестал сниматься в голливудских фильмах. В середине июля 2023 года жюри присяжных лондонского Королевского суда признало его невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. В следующем году актёра также оправдали на ту же тему, но уже в британском суде.

Один из трёх человек, от которых поступили новые обвинения, уже подавал в суд на Спейси в 2022 году. Однако тогда дело было приостановлено. Обвинитель утверждает, что стал жертвой сексуального насилия от актёра ещё в 2008 году.