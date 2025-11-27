Как Брюс Ли познакомил мир с кунг-фу и навсегда изменил Голливуд

27 ноября исполняется 85 лет со дня рождения Брюса Ли — актера, режиссера, сценариста и мастера боевых искусств. В его фильмографии всего четыре картины, однако они навсегда изменили мировой кинематограф и оставили неизгладимый след в массовой культуре. Как именно — рассказывает «Лента.ру».

© Lenta.ru

Брюса Ли буквально внесли в мир кино на руках — в своем первом фильме он снялся еще во младенчестве. Его отец, звезда кантонской оперы, сперва носил, а затем регулярно водил сына на кастинги в Гонконге, и к совершеннолетию в фильмографии Брюса было уже два десятка картин, а еще — поразительные навыки кунг-фу, которым он занимался с 13 лет. Его старшие брат и сестра учились в США, и в 19 лет Брюс с сотней долларов в кармане отправился вслед за ними покорять Америку. Для молодого Ли это путешествие было фактически возвращением на родную землю — он появился на свет в Сан-Франциско, где его семья была на гастролях.

Брюс поступил в университет, где изучал философию, параллельно работая в ресторане и преподавая кунг-фу. Этот вид боевого искусства для американцев был диковинкой, поэтому Ли быстро собрал группу учеников. Об актерской стезе он более не помышлял, посвятив себя целиком боевым искусствам, но именно благодаря им в конечном итоге оказался в Голливуде. Его кинокарьера в Америке началась со съемок в телесериалах, где Брюс демонстрировал свои навыки владения боевыми искусствами.

Однако американский кинематограф 1960-х не был готов дать молодому талантливому актеру желанной славы

Актерам из Восточной Азии в те времена доставались плоские и стереотипные роли второго плана. Ли познал это на своей шкуре, играя верного сайдкика Зеленого Шершня в одноименном телесериале по мотивам комиксов. Ведущие же роли доставались белым голливудским звездам, даже когда персонажи, которых они играли, по сюжету имели азиатское происхождение.

Терпение Ли лопнуло в 1970-м, когда он пытался получить главную роль шаолиньского монаха в сериале «Кунг-фу». Роль в итоге отдали Дэвиду Кэррадайну, не имевшему ни азиатских корней, ни познаний в боевых искусствах. После этого артист плюнул на голливудскую карьеру и вернулся в Гонконг.

Там и начался путь Брюса Ли к славе

Относительный успех гонгконгца в США сразу же заинтересовал большие киностудии, но Ли выбрал производство, в котором не только играл главную роль, но и ставил боевые сцены. Его первой работой стал фильм «Большой босс» для молодой киностудии Golden Harvest. Это была тяжелая работа — съемки проходили на кораине Бангкока в Таиланде, в период пика жары и практически в походных условиях. Но перенесенные тяготы не были тщетными: картина имела невероятный успех в азиатском прокате.

За следующий 1972 год Ли снялся еще в двух гонконгских фильмах — «Кулак ярости» и «Путь дракона». В последнем он не просто играл главную роль и вел хореографию, но и выступил как режиссер и сценарист. «Путь дракона», помимо прочего, открыл миру талант молодого Чака Норриса. Финальный поединок их персонажей в Колизее надолго стал образцовым для кинематографистов всей планеты.

Ли показал себя смелым новатором в постановке поединков и боевой хореографии, изобретая фантастические трюки, которые впоследствии стали культовыми

Вместе с тем его фильмы в той или иной степени рассказывали о сопротивлении: в «Большом боссе» он боролся с несправедливостью и коррупцией, защищая работников фабрики, а в «Кулаке ярости» выступал против колониального гнета в Шанхае 1920-х. Все фильмы Ли были дешевыми по сравнению с американским производством, но каждый бил рекорды проката в Азии. После долгих лет бесплодного штурма Голливуда Брюс Ли стал суперзвездой за считаные месяцы. Его «Путь дракона» хоть и предназначался для азиатской аудитории, приобрел популярность и в Соединенных Штатах. Последним фильмом Ли стал «Выход дракона», совместный проект гонконгских студий с американской Warner Brothers. Картина, ставшая первой голливудской лентой с восточными единоборствами, буквально взорвала прокат, а позже стала классикой мирового кино. Но Брюсу этого успеха увидеть не довелось.

Его здоровье начало сдавать еще до завершения работы над «Выходом дракона». Сперва он упал в обморок на киностудии во время перезаписи диалогов. Врачи диагностировали смертельно опасный отек мозга, который удалось уменьшить хирургическим вмешательством. Еще через два месяца он потерял сознание в квартире тайваньской актрисы Бетти Тинг Пей — вновь по той же причине. На этот раз Ли уже не очнулся — очередной отек мозга оказался фатальным.

Брюс Ли ушел из жизни 20 июля 1973 года в возрасте 32 лет

Обстоятельства гибели и трагично преждевременная кончина Брюса Ли, да еще и в квартире актрисы (артист был женат), породила массу слухов. Причины его ухода из жизни до сих пор остаются неясными. В ходу были даже такие невероятные теории, как гибель от так называемого «удара отложенной смерти», семейное проклятье, наркотики и многое другое. Но — никаких доказательств.

Несмотря на скудную фильмографию из всего четырех законченных лент, Брюс Ли умудрился заложить основы жанра кунг-фу-боевика. Он же породил новый образ экшен-героя — дисциплинированного и непоколебимого мастера, который сопротивляется угнетателям, вступает в неравную схватку с несправедливостью и раскидывает врагов голыми руками. Своим появлением на экране Ли изменил образ азиатских персонажей в Голливуде, однако весь масштаб его наследия оценить сложно — найти его можно в боевых искусствах, кино, музыке.

Помимо этого, Брюс Ли — как своими фильмами, так и жизненным примером — стал символом неповиновения и поиска своего пути, вдохновив, в частности, активистов во время протестов в защиту автономии Гонконга от материкового Китая. Завет Ли, оставленный когда-то в эфире канадского ток-шоу (это появление стало единственным интервью в карьере актера), хотя бы краем уха слышали даже те, кто не видел ни одного его фильма.